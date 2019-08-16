Автомобиль загорелся? Главное, чтобы в нужном месте и в нужное время! — журнал За рулем

Автомобиль загорелся? Главное, чтобы в нужном месте и в нужное время!

Этот поразительный случай произошел в Бразилии. И ведь ничто не предвещало!

Перекресток с круговым движением, вялотекущий дорожный поток, и вдруг на дороге ломается белый Логан. Ситуация, вроде бы, рядовая, водитель легкового автомобиля включает аварийку, а громоздкая пожарная машина пытается объехать его справа. И в этот самый момент легковушка вспыхивает, как спичка, и из нее выпрыгивают пассажиры и водитель. Пожарные, быстро оценив ситуацию, ловкими движениями разматывают шланг и за несколько секунд тушат пожар.

«Владельцы белого автомобиля должны купить лотерейный билет!» — написали пользователи Сети. Не каждому так везет в критической ситуации.

Видео: YouTube

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