Автомобиль загорелся? Главное, чтобы в нужном месте и в нужное время!

Новому Porsche Cayenne Turbo S не важно, что написано в ПДД

Не так давно я брал на тест 650-сильный Lamborghini Urus. И вот, как бы подчеркивая свою независимость в группе VW, Porsche выкатывает 680-сильный Cayenne с сумасшедшим крутящим моментом.