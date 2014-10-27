Lada Granta получила ОТТС новой проспортивной версии Drive Active, которая скоро поступит в продажу.

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В ближайшее время дилеры Lada начнут продажи новой версии бюджетного седана Granta в версии Drive Active, которая получила Одобрение типа транспортного средства. От обычной она будет отличаться спортивным обвесом и перенастроенной подвеской.

Заявителем новой версии Гранты выступает ООО «Лада Спорт», на мощностях которого будет налажено мелкосерийное производство новой версии. Эта же компания в данный момент выпускает автомобили Lada Vesta Sport.

Lada Granta Drive Active не получит ни особого двигателя, ни коробки. Не будут доработаны и настройки рулевого управления, а также тормозная система. У автомобиля явно перенастроена подвеска, так как проспортивная версия стала ниже на 50 мм, а ширина ее колеи увеличилась на 6 мм, до 1436 мм. В остальном это стандартный седан, возможно, в топовой комплектации, с особыми бамперами и накладками на пороги спортивного дизайна, а также с небольшим спойлером на крышке багажника.

Оснащаться автомобиль будет 1,6-литровым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. и 148 Нм, который станет поставляться в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Примечательно, что новая версия Гранты должна заправляться бензином АИ-95, тогда как в бак обычного седана можно лить 92-й бензин.

Благодаря особым бамперам седан немного больше обычной Гранты. Его длина составляет 4280 мм (+12 мм), а высота — 1450 мм (-50 мм). Ширина автомобиля осталась неизменной — 1700 мм. Поставляться новая Grant Drive Active будет с шинами 185/55 R15.

Согласно слухам, первые автомобили Lada Grant Drive Active поступят к дилерам в конце августа — начале сентября. О вероятной стоимости новинки ничего не сообщается.

Lada Granta является самой популярной моделью АВТОВАЗа, продажи которой в этом году выросли более чем на 40%.

Фото: АВТОВАЗ