Продажи автомобилей в России остались на прошлогоднем уровне — журнал За рулем

Продажи автомобилей в России остались на прошлогоднем уровне

За семь месяцев 2019 года продано всего на 0,6% меньше новых и подержанных автомобилей, чем в январе-июле 2018 года.

Объем рынка новых машин и автомобилей с пробегом в России в 2019 году практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

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Как следует из исследования агентства «Автостат», за январь-июль в нашей стране было продано 3,86 млн машин, что лишь на 0,6% меньше прошлогоднего показателя.

Абсолютным лидером рынка является марка Lada, на которую приходится 24,4% всех продаж. В топ-10 также входят Toyota (10,1%), Kia (6,7%), Hyundai (6,4%), Nissan (5,3%), Renault (4,9%), Volkswagen (4,6%), Chevrolet (3,7%), Ford (3,5%) и Mitsubishi (2,9%).

При этом вторичный авторынок России в 3,5 раза превосходит по объему продажи новых машин.

Фото: depositphotos.com

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