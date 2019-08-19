Продажи автомобилей в России остались на прошлогоднем уровне

Хитрость знающих водителей — глушить ли мотор, если вас остановила ДПС? Золотое правило на случай встречи с дорожной полицией — поменьше суетиться. Выходите из машины, только если просят (и то можно вежливо отказаться). Глушить или не глушить — тоже не вопрос… Три человека разбились в Tesla с автопилотом. Но его ведь еще нет! Вы наверняка слышали об этой аварии: 10 августа на Московской кольцевой автодороге электромобиль Tesla на скорости около 100 км/ч врезался в стоявший в крайнем левом ряду эвакуатор. От удара Tesla вспыхнула и выгорела дотла. Водитель и двое пассажиров получили травмы, но выжили. Кто виноват в этой аварии — водитель или автопилот? Ставим лучшие запчасти и... экономим на расходе! — это как так? «За рулем» выяснил, сколько можно сэкономить, если использовать все лучшее (и часто — дорогое).