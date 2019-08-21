Десятки участников, автомобили разных классов и особая стратегия дотянуть до финиша — всё это гонки на выносливость Russian Endurance Challenge. В эту субботу.

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В ближайшие выходные, 24 августа 2019 года, на подмосковном автодроме Moscow Raceway пройдут гонки всероссийского масштаба: национальный 4-часовой марафон на выносливость Russian Endurance Challenge (REC). Старт заезда — в 17:00.

В гонке участвуют автомобили самых разных классов, что делает их очень интересными. По одному и тому же треку с одной и той же целью поедут автомобили международных классов GT, спортпрототип CN, Mitjet, Shortcut и Туринг, которыми будут управлять экипажи из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Среди участников — пилоты, выступающие за нашу страну на международном уровне. Первый российский пилот в истории Формулы-1 и ее призер Виталий Петров (SMP Racing) поедет за команду Capital Racing Team. Его напарником станет Денис Ременяко. Александр Смоляр (SMP Racing, Formula Renault Eurocup) и Константин Терещенко (24h of Le Mans) выступят за команду FDR Moscow на отечественном спортпрототипе FENIX.

Благодаря особенностям стартовой решетки MRW начать одновременно заезд может до 40 автомобилей, что добавляет гонкам зрелищности. Интересно наблюдать и выбранную экипажами стратегию, которая, по их мнению, приведет к победе.

«Гонки на выносливость — сложное соревнование, требующее от команд профессиональной работы, а от пилотов — мастерства, физического здоровья и ментальной выносливости. Это шахматная партия, где нужно просчитать все ходы наперед для лучшего результата: время каждого пилота на трассе, заезды в боксы, смены колес, локальный прогноз погоды, скорость. Большое значение имеет математический расчет: самый быстрый в таком соревновании — необязательно лидер», — говорит генеральный организатор REC Игорь Ермилин.

По правилам экипаж каждого автомобиля состоит минимум из двух пилотов, которые должны находиться за рулем без перерыва минимум 45 минут каждый, но при этом им нельзя управлять автомобилем более двух часов за все время заезда. Это вносит коррективы в стратегию экипажей.

Соревнования пройдут по конфигурации «Гран-При» длиною 4009 метров. То есть старт будет дан по сигналу светофора во время движения в конце прогревочного круга, после того как едущая впереди машина безопасности покинет трассу.

Финишируют автомобили в 21:00, при этом заключительный час они будут соревноваться в свете собственных фар на неосвещенной трассе.

По итогам заезда будут определены несколько победителей — в абсолютном зачете и по классам. Вручит призы победителям и призерам REC в классе Спортпрототип пилот G-Drive Racing Роман Русинов (24h of Le Mans, ELMS).

Самой жесткой автогонкой считается ралли «Шелковый путь», о рекордах которого вы можете узнать здесь.

Фото: Russian Endurance Challenge