Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 года — журнал За рулем

Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 года

Завершение срока действия соглашения о промсборке может привести к повышению цен на новые автомобили уже в следующем году.

С конца октября 2018 года в России был запущен механизм субсидий для автопроизводителей, собирающих машины в нашей стране. Связано это было с повышением ставок ввозных пошлин на компоненты в рамках обязательств России перед ВТО. Льготные условия действовали только для компаний с действующими соглашениями о промсборке.

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Сейчас же, как сообщает «Коммерсантъ», эти соглашения подходят к концу. У Hyundai оно завершилось в 2018 году, у альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ, Объединенной автомобильной группы и КАМАЗ-Daimler — в 2019-м, а скоро закончится у PSA, Toyota, Volkswagen.

Как отмечает издание, это приведет к росту цен на новые автомобили — окончанием компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты объяснил повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа АВТОВАЗ. В ближайшее время скорректировать ценники могут Hyundai и Nissan.

Вторая и более существенная волна подорожания машин должна случиться также в 2020 году, когда льгот лишатся производители компонентов для автомобилей.

Фото: depositphotos.com

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