Первый Hyundai Palisade застали в России — журнал За рулем

Первый Hyundai Palisade застали в России

Поставки Hyundai Palisade в Россию еще не начались, а первая машина уже появилась в стране.

Первый экземпляр флагманского кроссовера корейской марки появился на российских дорогах силами частного владельца. Обладатель Hyundai Palisade ввез его в Россию самостоятельно, сообщает «Российская газета».

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По данным издания, автомобиль поставлен на учет в Самарской области и имеет регистрационные знаки с регионом 763. Свидетельство о безопасности транспортного средства, без которого невозможно поставить автомобиль на учет в ГИБДД, было получено в аккредитованной лаборатории в Санкт-Петербурге 24 мая. Номера на кроссовер выдали 25 июля.

В российском представительстве Hyundai в комментарии изданию отдельно подчеркнули, что не имеют никакого отношения к первому в России экземпляру Palisade.

Фото: Hyundai

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