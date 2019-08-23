ГАЗ готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю — журнал За рулем

ГАЗ готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю

Западные санкции и снижение продаж вынуждают ГАЗ сокращать рабочую неделю на своих заводах.

Пока в правительстве обсуждают возможность введения в России 4-дневной рабочей недели, на заводах «Группы ГАЗ» это может стать реальностью уже ближайшей осенью. Из-за санкций и снижения продаж сократить рабочую неделю российский автопроизводитель намерен с конца октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.

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«По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники Группы», — приводит «Коммерсант» слова представителей ГАЗа.

На такой шаг автозавод намерен пойти, чтобы обеспечить стабильную загрузку производств и не сокращать сотрудников. Если ситуация на рынке выправится, то и переходить на режим неполного рабочего времени завод не будет.

На период вынужденного сокращения рабочей недели сотрудники на окладе станут получать зарплату пропорционально отработанному времени, а для рабочих на сдельной оплате — пропорционально объему работ.

Фото: ГАЗ

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