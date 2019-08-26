Светящиеся «ноздри» — прикольная фишка или «колхоз»? — журнал За рулем

Светящиеся «ноздри» — прикольная фишка или «колхоз»?

Вслед за новым BMW X6 необычная опция стала доступна и для BMW 5-й серии.

BMW 5-й серии
BMW 5-й серии

BMW > 5-й серии

Одной из фишек нового X6, которую фанаты BMW оценили неоднозначно, стала возможность заказать для автомобиля подсветку «ноздрей» радиаторной решетки в качестве официальной опции.

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Подобный тюнинг пришелся по душе далеко не всем, но похоже, что ценителей такого декора оказалось достаточно, чтобы марка начала предлагать светящуюся решетку уже для BMW 5-й серии. Официальный набор Iconic Glow Kidney Grille стоит в США более $600 (и еще около $40 нужно отдать за кнопку включения подсветки).

Опция включает в себя новую решетку радиатора со встроенными диодами, которые можно включать либо принудительно, либо синхронизировать с работой головной оптики в режиме «вежливого света», сопровождающего владельца после выключения зажигания.

О том, появится ли Iconic Glow Kidney Grille на других моделях, представители немецкого автопроизводителя пока молчат.

Фото: BMW

Теги: тюнинг
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