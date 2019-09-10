Новая комплектация Lada Vesta Cross: теперь и ярко-голубая. Нравится?

На дорогах была замечена внедорожная версия Весты, окрашенная в ярко-голубой металлик.

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В Тольятти были сфотографированы два внедорожных седана Lada Vesta, окрашенные в голубой цвет. Это может означать не просто пополнение палитры окраски кузовов новыми оттенками, но и скорый вывод на рынок автомобиля в новой комплектации.

Ранее мы писали о том, что АВТОВАЗ проводит опрос автомобилистов по предпочтениям в цветовой гамме. Речь шла исключительно о топовых версиях модели, для которых предлагались желтый, синий и красный металлики.

Учитывая планы АВТОВАЗа оснастить Весту вариатором, а значит и новым для нее двигателем Renault H4M (известный так же как Nissan HR16DE) объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. (152 Нм), можно предположить, что перед нами внедорожный седан именно с этой связкой коробки и мотора.

Синий — один из исторических оттенков в автоспорте. В него красились спорткары разных стран, и поэтому в него красятся спортверсии Audi, Subaru, Volkswagen, BMW и многих других. В гамме Весты ярко-синий оттенок может получить название «лазурит».

На сегодняшний день внедорожная версия Весты может окрашиваться в один из десяти предлагаемых оттенков. Это белый «ледниковый», оранжевый «Марс», красный «сердолик», коричневый «ангкор», серо-бежевый «карфаген», темно-синий «блюз», серо-голубой «фантом», серый «Плутон», черный «черная жемчужина» и серебристый «платина».

Напомним, что стоимость Lada Vesta Cross составляет от 805 900 до 901 900 рублей. Автомобиль оснащается двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, мощность которых составляет 106 и 122 л.с., а также механической коробкой или роботом. Полного привода для автомобиля не предусмотрено.

В Продаже Lada Vesta с вариатором должна появиться в ближайшее время.

Фото: vk.com