Lada Vesta с вариатором — в ближайшие месяцы! — журнал За рулем

Lada Vesta с вариатором — в ближайшие месяцы!

Даже приблизительные цены пока неизвестны.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

Появления серийных Lada Vesta с вариатором осталось ждать недолго. Производство такой модификации популярной модели начнется в ближайшее время.

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Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек заявил «Российской газете», что выпуск такой версии наладят уже в ближайшие месяцы. Более детальной информации о Lada Vesta с вариатором топ-менеджер не предоставил.
Специалисты АВТОВАЗа внесли в конструкцию коробки Jatco ряд доработок, что позволило им называть ее не вариатором, а бесступенчатой автоматической трансмиссией. Суть доработок новой коробки они описали в специальном видеоролике. Эксперты «За рулем» уже высказали свое мнение насчет коробки и расставили точки над i.
Аналогичный вариатор уже устанавливается на кроссовер Lada XRAY Cross, который с новой коробкой передач доступен в продаже по цене от 846 900 до 971 900 рублей. А вот даже приблизительные цены на Lada Vesta с вариатором пока неизвестны.
  • Вариатором оснащается, в частности, и новое кросс-купе Renault Arkana, на которое французский автопроизводитель возлагает большие надежды.
Фото: Lada
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