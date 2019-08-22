Opel Corsa за 400 000 рублей: выбираем лучший вариант В бюджет до полумиллиона попадают дважды рестайлинговые автомобили с пробегом менее 100 000 км. Можно найти вполне еще живые машины в хорошей комплектации. Но есть и то, что может огорчить будущего владельца Корсы. Самые популярные китайские авто на рынке новых и б/у машин С каждым годом отношение к китайским автомобилям в России меняется в лучшую сторону. И если раньше оно варьировалось от равнодушного до снисходительного, то теперь покупатели проявляют все больше интереса к авто из Поднебесной. В подтверждение — рейтинги ведущих аналитических агентств. Какие автомобили чаще других попадают в аварии Car.ru опубликовал топ-5 внедорожников и кроссоверов, чаще других попадающих в ДТП. Издание ссылается на американский автомобильный портал, который составил список небезопасных авто. За основу взято количество аварий, произошедших с той или иной моделью на 1 млн км пробега.