Наконец-то: Lada Vesta получит вариатор!

Новая коробка вариаторного типа будет устанавливаться не только на XRAY Cross, но и на более популярную Весту.

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На днях АВТОВАЗ начал устанавливать на одну из своих моделей новую автоматическую трансмиссию — модернизированный вариатор Jatco. Оснащенные ею автомобили Lada XRAY Cross уже появились в продаже по цене от 846 900 до 971 900 рублей. Таким образом, версия с новой автоматической трансмиссией ровно на 50 тыс. рублей дороже, чем с механической коробкой передач.

То, что новую коробку получила лишь одна даже не модель, а версия модели Lada, кажется очень странным. Как мы и предполагали, вариатор будет устанавливаться и на другие машины бренда. Инженеры уже работают над интеграцией новой коробки в конструкцию, в частности, Весты.

«Подтверждаем, что ведем работу над этим автомобилем, но пока очень рано говорить о каких-то планах по его выпуску и датах», — рассказал в эфире «Говорит Москва» руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Также стало известно, что появится новая версия Весты не скоро. Сергей Ильинский предположил, что на рынок она выйдет «в ближайшие год-два».

Зная об отношении российских автомобилистов к вариаторам, которые считают их работу скучной, специалисты АВТОВАЗа внесли в конструкцию коробки ряд доработок, что позволило им называть ее не вариатором, а бесступенчатой автоматической трансмиссией. Суть доработок новой коробки они описали в специальном видеоролике. Эксперты «За рулем» уже высказали свое мнение на счет коробки и расставили точки над i.

На сегодняшний день Lada Vesta помимо 5-ступенчатой механики может оснащаться 5-ступенчатым роботом. Стоимость такой версии автомобиля в кузове седан составляет от 676 900 рублей.

Вариатором оснащается, в частности, и новое кросс-купе Renault Arkana, на которое французский автопроизводитель возлагает большие надежды.

Фото: Егор Алеев/ТАСС