Китайцы утерли нос Bugatti

Китайская компания представила во Франкфурте суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды.

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Компания Hongqi, представившая суперкар, как и российский Aurus, выпускает автомобили для правительства. Но она занимается уже не только лимузинами. Уже шесть лет она выпускает автомобили для свободной продажи на рынке. На этой неделе во Франкфурте компания представила концепт кроссовера E115 и суперкар S9.

Надо отметить, что пост шеф-дизайнера марки занимает Джайлс Тейлор, пришедший в китайскую компанию из Rolls-Royce. Поэтому новинки не смотрятся как дешевый китайский ширпотреб, а имеют весьма органичную внешность.

Представленный суперкар не просто оснащен мощным турбированным мотором, который не вписывается в экологические нормы. Наоборот, сердцем этого среднемоторного автомобиля стала гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя V8 объемом 4 литра и электромотора. Ее суммарная мощность — 1400 л.с. Благодаря этому автомобиль способен разгоняться до скорости 100 км/ч всего за 1,9 секунды, развивая в итоге максимальную скорость 400 км/ч.

Примечательно, что суперкар Hongqi S9, в отличие от представленного тут же кроссовера, — не концепт и совсем скоро должен поступить в продажу. Произойдет это, скорее всего, в начале следующего года.

Во Франкфурте также представили новый кроссовер Opel, который скоро появится в продаже в России.

Фото: dpa/picture-alliance