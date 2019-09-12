Снижены цены на старые Toyota RAV4. Но не на все

Привлекая внимание к кроссоверу RAV4 уходящего поколения, Toyota снизила стоимость одной из его версий.

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Компания Toyota снизила стоимость кроссовера RAV4. Изменения прайс-листа коснулись только автомобиля в комплектации Престиж Safety, которая является топовой для версии с 2-литровым бензиновым двигателем. Другие версии кроссовера предлагаются по прежним ценам, скорректированным компанией в январе этого года после увеличения ставки НДС в России на 2%.

Теперь автомобиль в комплектации Престиж Safety можно купить на 80 тыс. рублей дешевле, пишет «Цена Авто», заплатив за него 1 101 000 рублей. За эти деньги покупатель получит полноприводный кроссовер с 2-литровым мотором мощностью 146 л.с. и вариатором, оснащенный, например, четырьмя камерами кругового обзора, системой мониторинга слепых зон и помощи при выезде в парковки задним ходом, а также мультимедийной системой Toyota Touch 2 c 7-дюймовым монитором и навигацией.

Снижение стоимости можно объяснить желанием компании привлечь внимание покупателей к автомобилю уходящего поколения, спрос на который перед выходом нового кроссовера снижается. Напомним, что Toyota снизила цены и на турбодизельные версии RAV4, но уже в рамках особой акции.

В октябре этого года на конвейер завода Toyota под Санкт-Петербургом встанет RAV4 нового поколения, который будет существенно отличаться от предшественника и в качестве опции получит новую, более эффективную систему полного привода.

О спецификациях нового Toyota RAV4 для России читайте здесь.

Фото: Toyota