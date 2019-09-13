Новые фото: VW Golf перестал быть народным

В следующем поколении Гольф будет мало чем отличаться от современных премиальных машин.

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На новых шпионских фотографиях Volkswagen Golf нового поколения предстал практически без камуфляжа, если не считать наклеек вокруг фар и задних фонарей.

Автомобиль получил обновленный логотип компании, который дебютировал на ID.3 во Франкфурте, а также интригует портом для подключения зарядки в переднем левом крыле. На фарах и задних фонарях есть наклейки, похожие на те, которыми маскировали оптику тестируемого Porsche Taycan во время испытаний. Наклейки также видны на противотуманках и нижней части заднего бампера между фальшивыми интегрированными патрубками выхлопной системы.

Автомобиль на снимках оснащен боковыми парктрониками системы автономной парковки Park Assist, а его фары — полностью светодиодные.

VW даже не удосужился как-то прикрыть салон автомобиля. Видимо, премьера модели ближе, чем нам кажется. Возможно, в самом начале октября. Покажут, судя по всему, сразу и бензиновые, и электрическую версии Гольфа.

В интерьере станет заметно меньше кнопок, а управлять системами нужно будет при помощи парящего планшета на центральной консоли. Под ним расположен сенсорный слайдер для управления климатической системой.

Габариты VW Golf восьмого поколения должны увеличиться благодаря использованию обновленной платформы MQB, а это освободит больше пространства для пассажиров и багажа.

Golf уже не будет являться самым практичным компактным автомобилем VW Group — эту роль теперь будет выполнять Skoda Octavia, новое поколение которой представят только после премьеры Гольфа.

Фото: motor1.com