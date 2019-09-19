Сегодня, в 13:56 Объявлен отзыв Audi, Volkswagen и Seat: есть утечки масла Всего под сервисную кампанию попали 288 автомобилей.
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Отзыву подлежат автомобили Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon, которые нашли своих покупателей на российском рынке с 2014-го по 2015 год.
«Причина отзыва автомобилей с двигателем 1,2 л, а также автомобилей Volkswagen Golf с двигателями 1,2 л и 1,6 л, заключается в том, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть. Вследствие этого масло может вытечь и попасть на проезжую часть», — говорится в официальном сообщении Росстандарта.
На попадающих под отзыв автомобилях будет заменен регулятор фаз газораспределения. Чтобы понять, участвует ли модель в сервисной кампании, нужно сопоставить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта. Если автомобиль попал в список, следует связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
Дилеры и сами будут информировать владельцев о начале отзывной кампании — по телефону или с помощью рассылки писем.
Все работы бесплатны для владельцев.
Фото: Depositphotos
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