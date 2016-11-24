Где эвакуация автомобиля обойдется дешевле? Исследование

Не секрет, что многие услуги, в том числе связанные с машиной, зависят от уровня дохода в регионе. Насколько связана с этим фактором транспортировка автомобиля, выясняли аналитики.

Материалы по теме Эти автомобили утащат на эвакуаторе. Топ-10

Исследование по стоимости работ по эвакуации автомобиля в разных городах России подготовил по запросу «За рулем» агрегатор служб эвакуации и техпомощи МЭТР. В нем приняли участие 1516 компаний-партнеров практически из всех регионов России.

Речь идет о добровольном перемещении, которое требуется из-за фатальной поломки транспортного средства или аварии. Конечно же, стоимость эвакуации в первую очередь зависит от уровня дохода в регионе, но не всегда это является решающим фактором. Где-то больше влияния оказывают размеры города, загруженность и состояние дорог. Так, в Казани цены на услугу ниже, чем в Самаре и Перми, хотя средние зарплаты в регионах одинаковы.

На Дальнем Востоке услуга эвакуации очень дорогая из-за слаборазвитой дорожной инфраструктуры и общего высокого уровня цен.

В среднем разброс цен по России составляет от 1000 до 2500 рублей за выезд (при расстоянии в диапазоне от 30 до 60 км), то есть более чем в два раза.

Дешевле всего обойдется вызов эвакуатора в столице Республики Марий Эл городе Йошкар-Оле, в Ижевске, Владимире, Ставрополе и Челябинске — всего в 1000 рублей. Эти регионы с наиболее низким средним доходом населения.

Самая дорогая эвакуация в некоторых регионах Дальнего Востока. В Республике Саха (Якутия) в среднем услугу оценивают в 3000 рублей. Хотя следует отметить, что в самом большом по площади регионе минимальное расстояние, закладываемое в услугу, выше, чем в целом по России, и составляет 100 км. Во Владивостоке эвакуация обойдется в среднем в 2800 рублей.

Ожидаемо недешева эвакуация в Москве — в среднем она обойдется в 2300 рублей.

В целом же за последние несколько лет стоимость вызова эвакуатора снизилась на 30%. Аналитики полагают, что в связи с автоматизацией снизились затраты компаний на поиск клиентов и увеличилась честная конкуренция, то есть произошло то же, что и на рынке такси. В дальнейшем услуга может еще подешеветь — если появится возможность перераспределения эвакуаторов в зависимости от геопозиции автомобиля, что снизит издержки компаний и неминуемо отразится на ценах.

О какой помощи на дороге обычно просят водители? Тройку самых распространенных автонеприятностей составили севший аккумулятор, проколотое колесо и застрявшая в снегу машина.

Фото: Depositphotos