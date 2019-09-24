Автобус сбил людей на переходе

Renault Arkana, Duster, Kaptur: тест-драйв в цифрах Стоит ли новейшая Arkana своих денег и чем принципиально отличается от Дастера и Каптюра — вот главные вопросы, ответы на которые выяснили эксперты «за рулем». Renault Arkana, Duster, Kaptur: большой тест кроссоверов На сокращающемся российском рынке Renault выводит практически в одну нишу уже третью модель! Неужели они настолько разные? «За рулем» собрал троицу вместе и выяснил, в чем «фишка» каждого автомобиля. 6 причин не брать BMW X5 II поколения «БМВ» для многих автолюбителей являются мечтой и символом достатка. За новое авто дилеры просят от 4,7 млн рублей. Те, у кого таких денег нет, идут на вторичку. Там «немцев» сбывают за 1,5 млн в среднем. Однако поклонники марки останутся разочарованными. Второе поколение Х5 таит в себе много проблем. Каких именно и почему не стоит брать BMW X5 II поколения, читайте в материале avtocod.ru.