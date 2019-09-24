Автобус сбил людей на переходе — журнал За рулем

Автобус сбил людей на переходе

Очередной наезд на пешеходов на переходе произошел в Белгороде. Пострадал 4-летний ребенок.

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Автобус ПАЗ совершил наезд на пешеходов, переходящих дорогу по переходу. ДТП произошло в Белгороде на пересечении улиц Щорса и Архиерейской. На место аварии были вызваны сотрудники МЧС, а также наряд ГИБДД и скорая медицинская служба.

«Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Белгороде на улице Щорса. Произошел наезд автобуса ПАЗ на пешеходов. Имеются пострадавшие. На место происшествия были направлены поисково-спасательный отряд Белгорода, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Маршрутным автобусом, совершившим наезд на людей на регулируемом пешеходном переходе, управлял мужчина в возрасте 43 лет. В результате пострадал 4-летний ребенок, который переходил дорогу в сопровождении своей мамы. Он был срочно доставлен в больницу.

В данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает причины аварии.

Фото: ТАСС

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