Алкозамки в такси и каршеринге: эксперимент начнется в столице

Необходимость такой меры должны в ближайшее время обсудить в Мосгордуме. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

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Вопрос оборудования алкозамками городского такси и машин каршеринга для повышения безопасности пассажиров и участников дорожного движения стоит на повестке дня Мосгордумы, сообщил в интервью агентству ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Алкозамок предполагается встроить в систему зажигания автомобиля, и водителю нужно будет подуть в специальный мундштук, прежде чем завести двигатель. Если устройство выявит превышение алкоголя 0,2 промилле, автомобиль заблокируется.

Необходимость такой меры возникла в связи с жалобами москвичей, что на дорогах встречается много неадекватных водителей. Все больше жителей и гостей мегаполиса пользуются услугами такси и каршеринга, поэтому алкозамки станут защитной мерой для граждан.

Кроме того, предлагается предоставить сотрудникам ГИБДД доступ к базе пользователей сервиса аренды автомобилей. В столице фиксируется много случаев вождения машин каршеринга по поддельным или чужим аккаунтам, порой для этого похищается паспорт или водительское удостоверение, есть случаи мошенничества, подделки документов и т.д. Если дать сотрудникам Госавтоинспекции доступ к соответствующим аккаунтам пользователей, это упростит выявление нарушителей, пользующимися услугами каршеринга.

Кроме того, в Мосгордуму поступило предложение ужесточить административную ответственность за неоднократное вождение без прав. Данная инициатива также будет рассмотрена Мосгордумой, отметил Шапошников.