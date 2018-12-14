У сына африканского диктатора изъяли машин на 18,5 млн долларов

В коллекции нашлись очень редкие экземпляры ограниченных выпусков. Все они были проданы с аукциона.

Материалы по теме Самый старый автомобиль с надписью Porsche провалился на торгах

По оценкам аукционного дома Bonhams, стоимость коллекции дорогих автомобилей, конфискованных властями Женевы у сына президента Экваториальной Гвинеи, составляет 18,67 млн долларов (1,2 млрд рублей).

Нгема — сын президента Теодоро Обианга Нгемы, который правит западноафриканским государством в течение 40 лет, пишет Reuters. Правозащитные организации признали его администрацию одной из самых коррумпированных в мире.

Швейцарская прокуратура заявила в феврале, что закрывает дело Теодоро Обианга Нгемы, которого обвиняли в отмывании денег и незаконном присвоении государственных средств, так как он обязался возместить нанесенный ущерб, продав имущество, и, в частности, коллекцию автомобилей.

Всего на аукцион было выставлено 26 изъятых машин — семь Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, несколько Rolls-Royce, Maserati и один McLaren, которые вызвали интерес у коллекционеров из Европы, США, Ближнего и Дальнего Востока.

Звездой коллекции сына диктатора стал Lamborghini Veneno Roadster 2014 года выпуска, которых в мире насчитывается всего 10 экземпляров, с пробегом всего 325 км. Стоимость такого автомобиля составляет от 5,2–6,2 млн швейцарских франков (337–402 млн рублей). Такой автомобиль впервые выставлялся на публичные торги.

Через аукцион будет продан и последний сошедший с конвейера Saab 9–3.

Фото: twitter.com