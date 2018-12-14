А вам слабо? Водитель на 128 км/ч собирает кубик Рубика

Камера полицейского вертолёта засекла, что водитель универсала Peugeot 307 не держал руки на руле и был полностью погружён в головоломку.

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Интересное видео попало в Сеть. Водитель, имя которого не было названо, находился на автомагистрали А-49, соединяющей Севилью и Уэльву с португальским регионом Алгарве.

Нарушитель был пойман на камеру, установленную на вертолет Pegasus, принадлежащий Испанскому национальному управлению дорожного движения, и в дальнейшем был оштрафован, а также лишен трех очков с лицензии.

В тот момент, когда он собирал по цветам грани кубика, скорость транспортного средства на 8 километров в час превышала максимально дозволенное значение на этом участке испанской дороги.

По словам представителей Испанского национального управления дорожного движения, «отвлекающие факторы за рулём» виноваты в каждом четвертом несчастном случае.

В прошлом году из-за отвлекшихся во время управления транспортным средством водителей в Испании погибли 446 человек, а 1983 получили травмы разной степени тяжести.

«Вождение и одновременное использование кубика Рубика — не очень мудрая идея. Думайте же своей головой», — заявил представитель Национального управления дорожного движения Испании.

Добавим, что этим летом в Испании для помощи полиции в выявлении нарушителей правил дорожного движения, в том числе и водителей, разговаривающих по телефону и тех, кто не пристегивается, были задействованы беспилотники.

А здесь вы найдете несколько ценных советов, как не отвлекаться за рулем.

Фото: соцсети