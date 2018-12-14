А вам слабо? Водитель на 128 км/ч собирает кубик Рубика

Привлекать клиентов не только комфортом, но и необычным видом машин намерен известный сервис вызова такси. Теперь на кузовах его автомобилей появились шедевры живописи. Нетленные полотна будут «разъезжать» по дорогам, как будто не человек пришел в музей, а музей приблизился к человеку.
Купить такой автомобиль могли только избранные. Даже при наличии нужных средств — а стоила она немало. К сожалению, до сегодняшних дней дожили далеко не все «двадцать четвертые». Но в наши руки попал автомобиль так называемой первой серии — 1972 года выпуска, в цвете антрацит. Да еще и с красным салоном — настоящее сокровище!
Ее дед был победителем ралли «Париж-Дакар» в 1980 году, мать — чемпион Европы по ралли. А 26-летняя Микаэла примет участие в новой гоночной серии Extreme E. На электрических внедорожниках, обутых в шины Continental.
Чем больше товаров на прилавке, тем сложнее выбрать нужный. С этой точки зрения изобилие в чем-то хуже дефицита, когда покупателю нужно не думать, а хватать то, что есть. Типичный пример — покупка охлаждающей жидкости (ОЖ): обычно ее называют антифризом. Разные производители, симпатичные канистры, многообразие цветов и — главное! — различный химический состав продукта. Какую жидкость выбрать для своей машины?
Hover стал провозвестником китайского автопрома в России. Это он вместе с Wingle от той же Great Wall и Amulet от Chery создал стереотип, что все авто из Поднебесной — металлолом. У первых Hover не втыкалась третья передача, воняли материалы отделки салона, а ход был, как у «ГАЗ-АА».
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.