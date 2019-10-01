Два дальнобойщика сцепились с водителем внедорожника (видео)

В Сети появилось очередное видео дорожной потасовки, которую устроили водители двух грузовиков и внедорожника.

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Недопонимание, переросшее в агрессию, произошло между водителями двух тягачей и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Видео обоюдного хамства было снято в Татарстане, на трассе М7.

Фура, встав в левый ряд, препятствовала проезду внедорожника. Позади него пристроился еще один тягач с прицепом. Во время перестроения внедорожника в правый ряд для объезда препятствия обе фуры тоже сместились, не уступая водителю легкового автомобиля дорогу. Противостояние, опасное, в том числе, для других участников дорожного движения, продолжалось довольно долго.

Видео получило самые разные оценки. Половина смотрящих его осуждают действия водителей грузовиков, которые вели себя явно безответственно. Другие, по привычке, винят во всем водителя внедорожника — особую категорию людей, которые часто ведут себя на дороге высокомерно.

В случае подобного недопонимания на дороге не следует доводить конфликт до опасных маневров, желая чему-то научить другого участника дорожного движения, предупреждают водители и работники ГИБДД. Те же, кто считает себя достойным и особенным, могут посмотреть, как нелепо и смешно они выглядят со стороны.

В ГИБДД не исключили, что в новой редакции КоАП появится наказание за опасное вождение.

Фото, видео: YouTube