Что и как укладывать в багажник — инструкция «За рулем» Вот какие вещи понадобятся вам в путешествии в первую очередь. Новый Suzuki Jimny: первый тест-драйв и видео Если взять брусок хозяйственного мыла в форме нового Jimny и постирать им пару рубашек, в руках окажется Jimny предыдущего поколения — менее угловатый, но такой же по сути: с мощной рамой, жесткими мостами, раздаточной коробкой и атмосферным бензиновым мотором. И при этом — компактный, легкий и очень-очень проходимый. Как снять автомобиль с учета после продажи Снять и поставить автомобиль на учет после сделки купли-продажи должен новый собственник машины. На все про все ему дается ровно десять дней. Однако не все покупатели выполняют это требование и передвигаются на авто без перерегистрации. Как узнать, что хозяин вашей бывшей машины не переоформил ее на себя и что делать в этой ситуации?