Электрический скребок для льда — теперь вы видели все! — журнал За рулем

Электрический скребок для льда — теперь вы видели все!

Cкребок с электроприводом — новый аксессуар для автолюбителей.

Материалы по теме
Новая, простая и удивительная фишка Skoda — поможет всем

Ледяную корку с машины теперь можно легко удалить с помощью электрического очистителя. Новинку предложила немецкая компания Kärcher. Удобный EDI4 слегка прижимается к поверхности стекла, а вращающийся диск с шестью пластиковыми ножичками «разрезают» лед. Руки при этом не холодные и не мокрые, да и стекло не царапается, тут немцы все предусмотрели. Среди явных плюсов устройства — после использования на окнах автомобиля не остаются полосы и царапины. Закругленное основание компактного скребка обеспечивает устойчивую опору для безопасной работы. Литий-ионная батарея рассчитана на 15 минут непрерывной работы.

Функция переключения на режим ожидания обеспечивает автоматическую остановку и запуск прибора. Если чуть приподнять 550-граммовый скребок, он немедленно включает режим паузы.

EID4 можно подзарядить и в машине. Если лезвия изношены, съемный диск легко снять, для этого не нужны инструменты. Правда, обойдется такая электрическая «игрушка» недешево — в 49,99 евро, но кто-то, вероятно, и заинтересуется новинкой, с помощью которой удастся сберечь время, физические усилия и обычный скребок.

Фото: Kärcher

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые