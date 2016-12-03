Автокредиты с низким первоначальным взносом пользуются особой популярностью у заемщиков. Однако спрос на них угрожает состоятельности банков, предупредили экономисты.

Материалы по теме Госпрограммы помогли — мы чаще берем автокредиты

По данным «Коммерсанта», в этом году 40% всех автокредитов приходилось на займы с нулевым или с минимальным первоначальным взносом. Такая практика ориентирована на клиента и очень нравится ему. Однако она грозит банкам разорением.

По оценкам экспертов, кредит на приобретение машины, которая и выступает обеспечением по нему, является относительно безопасным, если клиент оплатил из собственных средств хотя бы десятую часть покупки. В противном случае из-за быстрого снижения цены на б/у автомобиль при дефолте заемщика стоимость залога просто не покроет кредит.

Экономисты внимательно изучили этот сегмент автокредитования и выяснили, что современный рынок развивается именно из-за подобных автокредитов. Если в 2014–2016 годах доля кредитов без первоначального взноса составляла 8–9%, то в настоящее время она достигла 15%.

А на кредиты с первоначальным взносом 5% в 2019 году пришлось еще около 25%. Такую высокую долю кредитов с низким первоначальным взносом можно рассматривать как угрозу их качеству, заключают авторы исследования. По данным ОКБ, на кредиты без первоначального взноса приходилось в этом году 18,55% выдач, на кредиты с первоначальным взносом до 55% — 5,38%, с взносом 5–10% — 5,9% выданных ссуд.

Меж тем размеры автокредитов растут. Делимся статистикой.

Фото: depositphotos