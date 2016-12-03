Mitsubishi планирует переход на газотурбины и электромоторы — журнал За рулем

Mitsubishi планирует переход на газотурбины и электромоторы

На автосалоне в Токио Mitsubishi представит концепты с новыми типами силовых установок.

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Mitsubishi покажет на автосалоне в Токио концепты кроссовера Mi-Tech и минивэна Super Height K-Wagon.

Особый интерес вызывает Mitsubishi Mi-Tech Concept, который хоть и выглядит как спортивный родстер, но является субкомпактным кроссовером со съемной крышей. Концепт оснащен гибридной силовой установкой особого типа, состоящей из четырех электромоторов и газотурбинного двигателя-генератора. Таким образом, двигатель внутреннего сгорания автомобиля не связан с колесами, а лишь питает энергией электромоторы. Электодвигатели, в свою очередь, позволяют распределять тягу по колесам в совершенно любых пропорциях, в зависимости от дорожной ситуации. На трассе или бездорожье такая система может работать гораздо эффективнее, чем любая другая система полного привода, которой оснащаются современные автомобили.


Концепт получил множество систем безопасности, демонстрируя то, как автомобили Mitsubishi будут оснащаться уже через несколько лет, а также инновационный интерфейс Human machine interface (HMI), проецирующий информацию на лобовое стекло.

На Токийском автосалоне можно будет испытать Mitsubishi Mi-Tech Concept в виртуальной реальности.

Фото: Mitsubishi

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