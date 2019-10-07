Наклейки в виде крестов, появившиеся на задних стеклах маршруток, которые курсируют в подмосковном Жуковском, не на шутку напугали пассажиров. У большинства горожан возникли траурные ассоциации, однако ответ оказался на удивление прост — водители придумали себе такой... оберег.

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С недавних пор на задних стеклах некоторых мини-автобусов Жуковского начали появляться наклейки с большими крестами. Например, таким знаком отличается одна из машин маршрута № 18, следующего от МЖК до платформы Отдых.

Жители начали активно фотографировать христианские символы и строить различные предположения в соцсетях:

«В случае ДТП со смертельным исходом пассажиры автоматом отправляются в рай», — предполагает жуковчанин Константин Левкин.

«Это знак „Православный за рулем“», — уверена жительница города Татьяна Чирикова.

«Это чтобы „своих“ от „не своих“ отличать. Дожили!» — сокрушается Александр Елин.

Однако большая часть горожан высказала версию, что в свободное от основной работы время водители этих маршруток подрабатывают в сфере ритуальных услуг, перевозя гробы с усопшими на кладбища. Компания-перевозчик предположения опровергла.

— Гробы мы не перевозим! В той сфере свои люди, и в нее не пробиться. Я разговаривал с водителями этих машин, по их словам, кресты — это обереги, талисманы, — объяснил управляющий ИП «Емельянов А.В.» Василий Диянов.

Не видят ничего плохого в крестах на маршрутках и в администрации городского округа Жуковский.

— Эти автобусы в сфере ритуальных услуг подрабатывать не могут, у них полный рабочий день. Что касается наклеивания крестов, то у нас свобода вероисповедания. Водители-мусульмане, например, вешают полумесяцы в кабинах. Кстати, ИП «Емельянов А.В.» — один из лучших перевозчиков в Московской области, — отметили в отделе по транспорту, связи и дорожной деятельности администрации городского округа.

Представители Русской православной церкви убеждены, что если наклеивание крестов — частная инициатива отдельных водителей, а не обязаловка транспортного предприятия, то в этом нет нарушения закона.

— Если это делают люди верующие, то повода обижаться представителям других конфессий я не вижу, — уверен член Общественной палаты Московской области, настоятель Казанского храма в селе Молоково в Ленинском округе отец Дмитрий Березин.

А хотите знать, когда маршрутка возит бесплатно?

Фото: ВКонтакте