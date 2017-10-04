Испытания нового Hyundai Tucson сняли на видео

Во время езды по извилистым горным дорогам отлично видна работа подвески кроссовера нового поколения.

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Во время испытаний в горах Hyundai Tucson был снят на видео сразу несколькими камерами на маршруте его следования. Автомобиль уже лишился части камуфляжа, благодаря чему его силуэт стал более понятным и видна каскадная решетка радиатора.

Точной информации о двигателях и трансмиссии нового Tucson пока нет. Предполагается, что кроссовер будет оснащаться, в частности, новым двигателем Theta3 рабочим объемом 2,5 литра и мощностью около 180 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод предусмотрен как полный, так и передний.

Появившееся видео не говорит ничего о том, чем оснащен автомобиль нового поколения, но неплохо демонстрирует настройки подвески. Следует отметить отсутствие кренов и мягкое прохождение неровностей.

Когда автомобиль поворачивается боком к камерам, под определенным углом, заметно, что в машине есть место для третьего ряда сидений. Кроссовер нынешнего поколения рассчитан на пятерых пассажиров, включая водителя, но из-за растущего спроса на кроссоверы с дополнительными местами для пассажиров, пусть даже тесными, не исключено, что новое поколение Tucson немного подрастет и получит 7-местную версию. Возможно, эта версия будет представлена не на всех рынках.

Премьера нового поколения Hyundai Tucson состоится не раньше второй половины 2020 года, а в продажу кроссовер поступит в 2021 году, когда недавно появившийся обновленный Tucson «отработает» свое.

Другие подробности о новом поколении Hyundai Tucson можно узнать здесь.

Фото, видео: YouTube