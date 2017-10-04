Шопинг, садик, школа... — чиновник наездил по срочным делам на 100 тыс. руб. — журнал За рулем

Шопинг, садик, школа... — чиновник наездил по срочным делам на 100 тыс. руб.

В Чувашии продемонстрировали, как нужно поступать с представителями власти, если они злоупотребляют служебными обязанностями. В одном из поселений суд наказал местного главу за использование «прикрепленного к нему» авто в личных целях.

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В Красноармейском районе суд привлек к ответственности главу администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения, который использовал служебную машину для поездок в магазины, школу и детский садик. Чиновник «гонял» шофера по личным делам, сделав его, по сути, семейным водителем. Тому приходилось возить жену главы за покупками, отвозить детей в образовательные учреждения и забирать их оттуда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии, сотрудники надзорного ведомства установили как минимум 12 эпизодов, когда чиновник в нарушение закона пользовался предоставленным ему служебным транспортом в личных целях, никак не связанных с его основной трудовой деятельностью.

На главу поселения завели административное дело по статье «Самоуправство» (19.1 КоАП), рассмотрев которое мировой судья привлек его к ответственности. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Genesis

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