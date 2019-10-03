Чиновники Челябинска покупают 25 машин за 55 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка правительства Челябинской области на закупку 25 машин стоимостью более 2,2 млн рублей каждый.

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Управление делами губернатора и правительства Челябинской области разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение 25 автомобилей, а также комплектов шин к ним и колесных дисков. Общая сумма контракта составляет 59 729 333 рубля. Из них 55 387 792 рубля — на автомобили, а 2 472 666 и 1 868 875 — на шины и диски, соответственно. Таким образом, стоимость одного автомобиля, который должен по условиям контракта вмещать 5 пассажиров и быть оборудован автоматической коробкой, должна составлять 2 215 511,67 рубля. Проведение торгов назначено на 9 октября.

Автомобили чиновникам понадобились для обслуживания мероприятий организаций ШОС и БРИКС, которые пройдут в следующем году. Деньги же на покупку дорогих машин выделяются из регионального бюджета. Впоследствии новые машины обновят парк правительства региона, в котором половина автомобилей имеет возраст более 10 лет.

Согласно разным исследованиям, Челябинск и его область находятся далеко не на первых местах по уровню достатка населения. Так, по данным агентства Zoom Market Челябинск входит в топ-10 самых бедных городов России. В этом году отмечено снижение качества жизни и в Челябинской области — РИА Рейтинг при оценке регионов по 70 показателям и данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и т.д. присвоили ей 52,4 балла из 100 возможных. Таким образом, промышленный регион опустился с 21-го на 23-е место всероссийского рейтинга.

О самых дорогих автомобилях для работников госкомпаний, купленных на бюджетные средства, вы можете узнать здесь.

Фото: Александра Краснова/ТАСС