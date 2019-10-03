Чиновники Челябинска покупают 25 машин за 55 млн рублей — журнал За рулем

Чиновники Челябинска покупают 25 машин за 55 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка правительства Челябинской области на закупку 25 машин стоимостью более 2,2 млн рублей каждый.

Материалы по теме
Мэрия Екатеринбурга потратит 18 млн на бизнес-седаны

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение 25 автомобилей, а также комплектов шин к ним и колесных дисков. Общая сумма контракта составляет 59 729 333 рубля. Из них 55 387 792 рубля — на автомобили, а 2 472 666 и 1 868 875 — на шины и диски, соответственно. Таким образом, стоимость одного автомобиля, который должен по условиям контракта вмещать 5 пассажиров и быть оборудован автоматической коробкой, должна составлять 2 215 511,67 рубля. Проведение торгов назначено на 9 октября.

Автомобили чиновникам понадобились для обслуживания мероприятий организаций ШОС и БРИКС, которые пройдут в следующем году. Деньги же на покупку дорогих машин выделяются из регионального бюджета. Впоследствии новые машины обновят парк правительства региона, в котором половина автомобилей имеет возраст более 10 лет.

Согласно разным исследованиям, Челябинск и его область находятся далеко не на первых местах по уровню достатка населения. Так, по данным агентства Zoom Market Челябинск входит в топ-10 самых бедных городов России. В этом году отмечено снижение качества жизни и в Челябинской области — РИА Рейтинг при оценке регионов по 70 показателям и данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и т.д. присвоили ей 52,4 балла из 100 возможных. Таким образом, промышленный регион опустился с 21-го на 23-е место всероссийского рейтинга.

  • О самых дорогих автомобилях для работников госкомпаний, купленных на бюджетные средства, вы можете узнать здесь.

Фото: Александра Краснова/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые