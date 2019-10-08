Пьяная компания всю ночь катала таксиста в багажнике его машины

Тихий город Алейск в Алтайском крае взбудоражило громкое происшествие. Четверо молодых парней, скучавших возле пивного магазина, вступили в перепалку с водителем такси и его пассажиркой. А потом, вероятно, возомнили себя героями сериала «Назад в 90-е».

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Подробности этой истории действительно напоминают сюжет дешевого фильма о буднях шпаны. К магазину, где распивали спиртные напитки четверо парней, самому младшему из которых 17 лет, подъехало авто с шашечками. Там сидела 29-летняя девушка. Парни попытались с ней познакомиться. Девушка была против, и тогда страсти накалились. За пассажирку заступился 45-летний таксист, которого тут же жестоко избили и засунули в багажник его же машины. Вся компания погрузилась в авто, а девушку заставили сесть с ними.

Злоумышленники катали своих жертв по окрестным поселкам и попутно надругались над девушкой.

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, у водителя они забрали золотое кольцо и деньги. Ущерб оценен в 7000 рублей.

Через некоторое время полиция задержала двоих участников этого действа. Еще двое скрылись, уехав в Барнаул. Вскоре их поймали на вокзале краевой столицы. На их страницах в соцсетях полно статусов, восхваляющих криминал и молодежное движение АУЕ, основанное на понятиях арестантского уклада. Записи на стене дополнены треками из «пацанского» рэпа. Судя по фото, ребята проводили много времени в дешевых пивнушках. На многих изображениях задержанные позируют с пластиковыми бутылками и стаканами, обнимая друг друга за плечи.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы, в зависимости от роли каждого в совершении преступления.

Встречаются таксисты посмелее . Один, например, отбил вокалистку группы «Серебро» от пьяной компании.

Министерство финансов считает необходимым страховать пассажиров такси.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС