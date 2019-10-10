Модель изменилась до неузнаваемости и должна поступить в продажу до конца года.

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Мы внимательно следили за появлением в Сети шпионских фотографий с испытаний нового, восьмого поколения популярного в Европе Volkswagen Golf. Теперь бренд распространил официальные эскизы модели, премьера которой состоится 24 октября. В течение оставшихся двух недель производитель может сделать еще пару публикаций, разжигая интерес к новинке тизерными снимками и видеороликами.

Внешний дизайн автомобиля можно описать как эволюционный — революционных новшеств в нем нет, если не считать тонкой светодиодной полоски между передними фарами. В VW охарактеризовали внешность хэтчбека, как «более динамичную, чем прежде». С этим сложно не согласиться.

Салон же автомобиля претерпел кардинальные изменения — он не имеет ничего общего с интерьером предшественника. Помимо необычной архитектуры следует отметить практически полное отсутствие физических кнопок. Это связано с тем, что многие системы управляются с помощи сенсорного экрана, слитого практически воедино с цифровой панелью приборов, слева от которой находится еще один сенсорный монитор. Ниже информационно-развлекательной системы видны кнопки управления климатической системой, а узкие воздуховоды расположены ниже приборной панели, под экраном мультимедийной системы.

Благодаря модернизированной платформе MQB и увеличенным габаритам автомобиля его салон должен стать заметно просторнее, особенно для пассажиров второго ряда. Вместительнее станет и багажник.

Дебют Volkswagen Golf состоится 24 октября, а до конца года его продажи должны начаться в Европе. Сначала у дилеров появится пятидверный хэтчбек, а позже можно будет приобрести и универсал. Трехдверного хэтчбека не будет из-за отсутствия на него спроса. Отказались в компании и от минивэна Golf Plus. Что касается горячих версий Golf GTI и Golf R, то они тоже будут в продаже — испытания автомобилей уже начались.

Реальные фотографии, на которых видно, как выглядит новый Golf, вы найдете здесь.

Изображения: Volkswagen