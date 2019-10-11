Volkswagen продолжает подогревать интерес к новому Гольфу

В дополнение ко вчерашним эскизам модели Volkswagen выпустил видео, в котором наглядно показана эволюция передней части экстерьера семи предшественников автомобиля.

Материалы по теме Новый VW Golf — первая официальная информация

24 октября состоится официальная премьера модели в Вольфсбурге, а пока почитателей бренда пытаются заинтересовать новым поколением автомобиля. Из видео становится понятно, что он стал более современным и динамичным и по сравнению с первой моделью выглядит просто жителем другой галактики. В преддверии официальной премьеры компания выпустила рекламный ролик, в самом конце которого показан эскиз передней части автомобиля.

Последний тизер Golf 8 следует за семью подобными набросками и соответствующими изображениями, дающими представление о том, как эволюционировал дизайн популярного хэтчбека начиная с 1974 года. VW совершенствовал «лик» автомобиля на протяжении десятилетий, и каждое последующее поколение совсем чуть-чуть отличалось от предыдущего, но если выстроить их в ряд, то преображение становится очевидным.

Подозреваем, что скептики снова примутся критиковать VW за то, что у дизайнеров не хватило смелости на революционные, а не эволюционные преобразования. Но модель популярна уже почти полвека, так стоило ли пускаться на опасные эксперименты, ведь и так все прекрасно работает?

Если следовать предложенной логике, вскоре должно появиться видео эволюции задней части автомобиля и панели приборов. Более осведомленные немецкие СМИ утверждают, что компания отказалась от традиционного обилия кнопок и ручек в пользу сенсорного управления. Это делает салон менее загроможденным, в нем как будто бы появится больше «воздуха».

О моторах официально пока не сообщается, но немецкие СМИ пишут, что новый Golf 8 Volkswagen во всех четырехцилиндровых модификациях получит гибридный привод. Моторов будет много и с разными типами мощности. 1,4-литровый бензиновый уступит место 1,5-литровому, мощностью 130 и 150 л. с. Также будут двигатели объемом 1,0 л, мощностью 95 и 116 л.с., и 2-литровый с четырьмя уровнями мощности от 136 до 204 л. с. Последний будет комплектоваться исключительно вариатором. Останутся и турбодизели объемом 1,6 и 2,0 л.

А еще этот автомобиль получит новый логотип VW: простой и плоский, то есть более современный. Кстати, в объектив фотошпионов новый логотип попал именно на тестировании нового Golf 8.



Видео: YouTube