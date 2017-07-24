Volkswagen Amarok получил 258-сильный двигатель. А как же налог?

В компании объяснили наличие «лишних» восьми л.с., которые влияют на сумму транспортного налога.

Материалы по теме Новый VW Golf — первая официальная информация

В России в продаже появилась новая версия пикапа Volkswagen Amarok, оснащенная 3-литровым турбодизельным двигателем V6 TDI мощностью 258 л.с. и 580 Нм. Новый двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и оснащается системой полного привода 4Motion. Стоимость автомобиля, представленного в двух комплектациях Aventura и Highline, составляет от 3 474 900 рублей.

Пик крутящего момента двигателя растянут от 1400 до 3000 об/мин, а 258 л.с. доступны в диапазоне от 3250 до 4000 об/мин. Для экстренных случаев предусмотрена система Overboost, которая способна кратковременно увеличивать мощность мотора на 13,6 л.с. — до 272 л.с.

В доступные к заказу комплектации Highline и Aventura входят такие системы, как биксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, хромированный задний бампер, камера заднего вида и мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем. Топовую версию Aventura можно отличить по окрашенной в цвет кузова дуге Sportsbar и 20-дюймовым колесам с серыми дисками Talca. Салон такого автомобиля имеет черную обивку потолка, а также сиденья ergoComfort с электрорегулировками в 14 направлениях. Стоимость этой версии пикапа с новым мотором составляет от 3 977 600 рублей.

Мощность в 258 л.с. показалась странной для автомобилистов, привыкших, что в России из-за особенностей начисляемого транспортного налога автопроизводители стараются либо ограничить мощность моторов на отметке 250 л.с., либо превзойти ее более чем на несколько «лошадей». В случае с Амароком разница налогообложения некритична — это грузовой автомобиль, в отношении которого действуют более низкие ставки.

«Разница составляет 52 тыс. рублей в год, что не так много для покупателя эксклюзивной версии. Если это критично, то покупатель может выбрать мотор мощностью 224 л.с. Такой 258-сильный мотор есть в Европе. Производитель сделал его адаптацию до уровня Евро-5, но вряд ли пошел бы на разработку новой версии мотора по экономическим соображениям. И хотим обратить внимание, что Amarok — грузовой автомобиль», — пояснили «За рулем» в представительстве Volkswagen в России.

Зимой в России начнутся продажи седана VW Jetta, который было решено вернуть на наш рынок

Фото: Volkswagen