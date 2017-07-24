Volkswagen Amarok получил 258-сильный двигатель. А как же налог? — журнал За рулем

Volkswagen Amarok получил 258-сильный двигатель. А как же налог?

В компании объяснили наличие «лишних» восьми л.с., которые влияют на сумму транспортного налога.

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok

Volkswagen > Amarok

Материалы по теме
Новый VW Golf — первая официальная информация

В России в продаже появилась новая версия пикапа Volkswagen Amarok, оснащенная 3-литровым турбодизельным двигателем V6 TDI мощностью 258 л.с. и 580 Нм. Новый двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и оснащается системой полного привода 4Motion. Стоимость автомобиля, представленного в двух комплектациях Aventura и Highline, составляет от 3 474 900 рублей.

Пик крутящего момента двигателя растянут от 1400 до 3000 об/мин, а 258 л.с. доступны в диапазоне от 3250 до 4000 об/мин. Для экстренных случаев предусмотрена система Overboost, которая способна кратковременно увеличивать мощность мотора на 13,6 л.с. — до 272 л.с.

В доступные к заказу комплектации Highline и Aventura входят такие системы, как биксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, хромированный задний бампер, камера заднего вида и мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем. Топовую версию Aventura можно отличить по окрашенной в цвет кузова дуге Sportsbar и 20-дюймовым колесам с серыми дисками Talca. Салон такого автомобиля имеет черную обивку потолка, а также сиденья ergoComfort с электрорегулировками в 14 направлениях. Стоимость этой версии пикапа с новым мотором составляет от 3 977 600 рублей.


Мощность в 258 л.с. показалась странной для автомобилистов, привыкших, что в России из-за особенностей начисляемого транспортного налога автопроизводители стараются либо ограничить мощность моторов на отметке 250 л.с., либо превзойти ее более чем на несколько «лошадей». В случае с Амароком разница налогообложения некритична — это грузовой автомобиль, в отношении которого действуют более низкие ставки.

«Разница составляет 52 тыс. рублей в год, что не так много для покупателя эксклюзивной версии. Если это критично, то покупатель может выбрать мотор мощностью 224 л.с. Такой 258-сильный мотор есть в Европе. Производитель сделал его адаптацию до уровня Евро-5, но вряд ли пошел бы на разработку новой версии мотора по экономическим соображениям. И хотим обратить внимание, что Amarok — грузовой автомобиль», — пояснили «За рулем» в представительстве Volkswagen в России.

  • Зимой в России начнутся продажи седана VW Jetta, который было решено вернуть на наш рынок

Фото: Volkswagen

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

Volkswagen 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сил...

Недостатки:

Слишком легковой, пикап 4*4 — белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой мину...

Комментарий:

На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел — отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...