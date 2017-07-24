Volkswagen Amarok получил 258-сильный двигатель. А как же налог?

Алиса, которая живёт внутри Яндекс.Навигатора, теперь умеет распознавать песни. Она расскажет, какой трек играет, и сохранит его в отдельный плейлист. Раньше Алиса умела делать это в приложении Яндекс, мобильном Яндекс.Браузере и в «умных» колонках.
Lada Largus — бюджетный легковой автомобиль с вместительностью минивэна. За подержанный экземпляр продавцы просят в среднем 463 тыс. рублей. Стоит ли его брать? Все за и против покупки российского «каблучка» узнайте в материале avtocod.ru.
Культовый японец Mark II, несмотря на солидный возраст, до сих пор востребован на вторичке. Только за последний месяц через сервис проверки истории эксплуатации avtocod.ru модель проверили более 2 400 раз. Если вы в числе поклонников «морковки», узнайте, на что обратить внимание при покупке.