Что-то не то с сиденьями: объявлен отзыв автобусов ЛиАЗ

Протертые сиденья и слабые багажные полки отчасти стали причиной отзыва 114 машин семейств 5290 и 5291 Круиз, которые используются на междугородных маршрутах.

Материалы по теме Автобусы, на которых вы никогда не ездили

Программы отзывов объявляют не только для легковых автомобилей. На днях стало известно о том, что «Группа ГАЗ» позвала на фирменные станции техобслуживания автобусы ЛиАЗ-5290, проданные с декабря 2017 года по настоящее время, и ЛиАЗ-5291 реализации декабря 2014-го — августа 2017 года.

Причина отзыва обозначена очень обтекаемо: по результатам испытаний Росстандарта был выявлен «ряд конструктивных несоответствий». Указанные модели, как оказалось, не отвечают отдельным требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В Росстандарте только уточнили, что в рамках программы мероприятий будут заменены подушки сидений, усилены их крепления и крепления багажных полок.

Представители Ликинского автобусного завода заверили, что несоответствия регламенту не затрагивают основные агрегаты и системы, отвечающие за безопасность вождения, техническую исправность и курсовую устойчивость. После корректировочных мероприятий владельцы смогут продолжить эксплуатацию автобусов в обычном режиме.

Кстати, уже сейчас, не дожидаясь сообщения от уполномоченного дилера, владельцы могут определить, подпадает ли их автобус под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код автобуса с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Он будет бесплатным.

Тем временем правила перевозки детей в автобусах стали в чем-то мягче.

Фото: ГАЗ