Камеры и парктроники — самые нужные функции. Но не у нас. Опрос водителей
Американская аналитическая компания TrueCar выяснила, о чем мечтают мужчины, когда садятся за руль. Опрос помогает определить самые желаемые функции, которые водители хотели бы иметь в салоне.
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Камера заднего вида — самая востребованная функция, она нужна 70% респондентов. На втором месте рейтинга мониторинг слепых зон (57,7%). Кроме того, водители мечтают о задних парктрониках (51,9%), функции предупреждения о столкновении (46,8%) и системе автоматического торможения (40,7%).
«Да, мы определенно расслабились и теперь готовы отдать свою жизнь на откуп автопилотируемым технологиям», — резюмировали аналитики.
Кстати, среди автомобильных опций, не влияющих на безопасность, 63,5% респондентов отдают предпочтение USB-разъемам. Далее идут Bluetooth (58,4%), бесключевой доступ (52,5%), обогрев/вентиляция сидений (51,2%) и навигационная система (45,8%).
Для сравнения приведем опрос российских водителей. Исследование прошло в конце июня — начале июля этого года. Эксперты «Авито» разослали электронные письма 2 тысячам пользователей своего сервиса и выяснили, что:
1. USB-разъем, парктроник и Bluetooth не так важны, как надежное сцепление с дорогой (или бездорожьем).
2. Российские водители выбирают переднеприводный (66%) автомобиль с механической коробкой передач (56%), однако хотели бы ездить на внедорожнике (60%) с коробкой-автоматом (65%).
3. Многие мужчины (24%) готовы потратить на автомобиль мечты более 3 миллионов рублей, в то время как столько же женщин-водителей ограничивают себя в бюджете до 500 тысяч рублей.
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