Машина как сейф: автовладелец превратил свое транспортное средство в золотохранилище

Вероятно, этот мужчина сомневался не только в надежности банков, но и в целостности своего матраса. Как бы то ни было, жизнь заставила его возить слитки золота в собственной машине, и однажды это не укрылось от глаз стражей дорог.

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В буквальном смысле золотую машину остановили на днях на трассе Чита — Хабаровск сотрудники ГИБДД. В автомобиле жителя Забайкальского края они нашли семь слитков золота на общую сумму 3 млн 968 тыс. рублей.

За рулем авто, марка которого не указывается, находился житель поселка Вершино-Дарасунский. Он вез богатства в обычном полиэтиленовом пакете и на закономерный вопрос, откуда у него такие сокровища, ответил, что, покидая свое жилище, он не рискует оставлять там «накопленные сбережения». У представителей власти было право усомниться в этих словах, и в настоящий момент, по сообщению пресс-службы регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и транспортировки золота.

Речь идет о статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»). Таким образом, за незаконный провоз драгметаллов в крупном размере (от 1,2 млн рублей) нарушителю грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов