Машина как сейф: автовладелец превратил свое транспортное средство в золотохранилище

Вероятно, этот мужчина сомневался не только в надежности банков, но и в целостности своего матраса. Как бы то ни было, жизнь заставила его возить слитки золота в собственной машине, и однажды это не укрылось от глаз стражей дорог.
Совсем недавно GAC MOTOR (ГАК МОТОР) провела в Москве первое мероприятие по продвижению бренда — первую инвестиционную встречу, в которой приняли участие более 40 крупных московских дилеров и других гостей.
С уходом классического Дефендера на пенсию в модельной гамме фирмы Land Rover три года зияла брешь. Но британцы времени не теряли — новый Defender не должен посрамить честь знаменитого предшественника.