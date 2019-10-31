Сегодня, в 13:37 Купе-кроссовер Haval F7x: известны комплектации От кроссовера Haval F7 кросс-купе с индексом «х» отличается задней частью c покатой крышей. Кроме того, она на 3,5 см ниже и на 5 мм короче.
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по-спортивному приземист и устойчив. Его габариты, мм: длина — 4615, ширина — 1846, высота — 1655, колесная база — 2725. Дорожный просвет кросс-купе составляет 190 мм. Внешность и дизайн интерьера с желтыми вставками делают облик Haval F7x современным и спортивным. Haval F7x
Haval F7x оснащается бензиновым турбированным 2-литровым 190-сильным мотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением.
Комплектаций предложат три:
Comfort, Elite, Premium , а цветов будет четыре: белый «млечный путь», черный «глубокий космос», серый «лунные блики» и синий «аквамарин».
Уже в начальной версии
Comfort автомобиль оснащен галогеновыми фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными передними противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями, противотуманным фонарем, рейлингами на крыше, обтянутым кожей многофункциональным рулевым колесом с обогревом, климат-контролем, обогревом передних сидений, регулировкой сиденья водителя в 6 направлениях, системой бесключевого доступа, пуском двигателя кнопкой, передними и задними электростеклоподъемниками, датчиками дождя и света; кроме того, задний ряд сидений складывается в соотношении 60:40.
Во всех комплектациях есть сенсорный 9-дюймовый дисплей, Bluetooth и разъемы USB (два передних и один для второго ряда сидений).
За безопасность автомобиля отвечают 6 подушек безопасности,
ESP, противобуксовочная система, система предотвращения переворота, система помощи при экстренном торможении, системы помощи при троганье на подъеме и спуске, задние датчики парковки, круиз-контроль и система крепления детского кресла Isofix.
В комплектации Premium автомобиль оснащается люком с электроприводом, за доплату его можно установить в версии Comfort Elite.
Цены на кроссовер F7x российской сборки появятся 7 ноября, тогда же будет объявлена дата старта продаж.
Фото: Haval
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