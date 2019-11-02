Полезный видеоинструктаж провела команда YouTube-канала O'Neil Rally School.

Эти советы пригодятся тем, кто любит выбираться на автомобиле на природу или же внезапно проголодается в лесу и захочет подогреть себе пищу, а спичек под рукой не окажется. В видео рассматриваются несколько простых и относительно безопасных способов добыть огонь с помощью машины, используя обычные предметы и инструменты, которые могут быть под рукой.

Самый простой и быстрый способ — разжечь огонь с помощью прикуривателя. Достаточно поднести к нему клочок бумаги или сухой ветоши, и они воспламенятся. Если под рукой есть пачка кукурузных палочек, сделать это получится быстрее, они прекрасно и долго горят, по крайней мере американские.

В случае же, если прикуривателя нет или он неисправен, то имеется по крайней мере еще парочка способов развести огонь легко и быстро, например подключить провода к аккумулятору — смотрите видео.