Новый бесплатный сервис: отзывные кампании по каждой машине

Получить информацию об отзыве теперь можно в любой момент, проверив VIN-код по базе Росстандарта.

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Новый поиск появился на сайте Росстандарта. По сути, создана единая база сервисных кампаний, благодаря чему узнать о том, отзывался ли автомобиль или иное транспортное средство, можно в любой момент. Для этого нужно лишь ввести его VIN—код в строку поиска. Новый сервис бесплатен и доступен для всех.

В открытый доступ выложен и весь реестр отозванных транспортных средств, который обновляется ежедневно и может быть использован для некоммерческих сервисов.

«Подчеркну, что это открытые данные и все желающие могут их использовать в некоммерческих целях. А главной целью этой работы является повышение безопасности на дорогах», — заявил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Появление единой базы стало первым этапом нового проекта по информированию автовладельцев. В следующем году на сайте Росстандарта появятся личные кабинеты производителей транспортных средств, с помощью которых они смогут информировать автовладельцев о новых сервисных кампаниях и отмечать, какие автомобили или мотоциклы были отремонтированы в ходе отзывов.

В России также будет вестись база злостных нарушителей ПДД.

Фото: Sam Albury / Unsplash