Двухцветный Aurus замечен на выставке в Шанхае — журнал За рулем

Двухцветный Aurus замечен на выставке в Шанхае

Здесь проходит вторая Китайская международная выставка импортных товаров и услуг, в которой участвуют около 170 стран мира.

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В Шанхае проходит China International Import Expo, и в этом году Россия, которая входит в 15 стран-партнеров выставки, представила уникальный экспонат — прототип Aurus Senat, состоящий из двух частей: одна полностью повторяет вид готового автомобиля, а вторая — демонстрирует седан на стадии его разработки.

В этом году экспозиция России занимает на выставке 1500 кв. м., здесь представлены товары лидеров российско-китайского сотрудничества. Возглавляет делегацию нашей страны в Китае заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, который лично продемонстрировал отечественные разработки Председателю КНР Си Цзиньпину.

Особый интерес, конечно же, вызвал отечественный автомобиль из премиальной линейки — Aurus Senat.

«Поэтому, возможно, и здесь нас ждет определенная кооперация», — не вполне определенно пояснил Груздев журналистам.

Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится до 10 ноября.

Фото: Instagram

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