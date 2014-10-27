Зависит ли цвет автомобиля от характера владельца? Еще как! Исследование

Белый цвет автомобиля в 2019 году по-прежнему остается на первом месте в России, но его популярность постепенно снижается, а вот бежевые и коричневые расцветки покупатели выбирают все чаще.

Компания Axalta выявила самые популярные цвета автомобилей в мире, Европе и в России в 2019 году. Различия в предпочтениях можно рассмотреть в инфографике, мы же прокомментируем популярность цветов в нашей стране. Итак, в отличие от Европы, в России самый популярный цвет автомобиля в нынешнем году белый, интерес к нему проявили 31% покупателей, впрочем, в прошлом году он был на 2% выше. На втором месте серебристый — 14% (снижение интереса на 5%), далее серый — 14% (рост на 5%), бежевый/коричневый — 12% (рост популярности на 3%) и черный — 11% (снижение на 2%).

В десятку популярных в нашей стране также вошли синий — 8%, интерес к которому стабилен, красный — 4% (рост на 1%), зеленый — 2% (без изменений), желтый/золотой — менее 1% (без изменений).

В этой связи интересно другое исследование, проведенное международной компанией «Лондон-Алматы», в которой страховщики попытались узнать, влияет ли характер владельца на выбор цвета автомобиля и стиль его вождения. Выяснилось, что цвет авто в какой-то степени может говорить о том, чего стоит ожидать от его водителя на дороге.

Среди вопросов, которые задавали участникам в ходе интервью, были: Имел ли для вас значение цвет автомобиля при его приобретении? Чем вы руководствовались при выборе цвета машины? Как бы вы охарактеризовали свой стиль вождения? И так далее.

Выяснилось, что только для 29% респондентов цвет при покупке автомобиля не имел значения. Среди тех, кто выбрал определенную расцветку, опрос продолжили, и было установлено, что владельцы белых автомобилей считают себя спокойными и самодостаточными, а среди своих сильных сторон называют честность и милосердие.

А вот черный цвет отражает желание владельца подчеркнуть свой сильный и независимый характер. По статистике страховщика, именно черные машины чаще других падают в аварии — каждый пятый автомобиль такого цвета хотя бы однажды участвовал в дорожном инциденте.

Желтый цвет автомобиля говорит об активности и общительности его владельца. Сами они себя считают дружелюбными, открытыми и с чувством юмора. С помощью цвета владельцы желтых авто пытаются выделиться на дороге, при этом, по статистике, машины такого цвета реже других попадают в ДТП. Синие автомобили чаще всего выбирают экстраверты и оптимисты, серебряные и серые — рассудительные и уравновешенные водители. На дороге они ведут себя сдержанно и стараются соблюдать правила дорожного движения.

Красный цвет выбирают люди, во чтобы то ни стало стремящиеся к поставленной цели и успеху. При этом они отмечают свою вспыльчивость и импульсивность. Агрессивный стиль вождения предпочитают владельцы именно таких машин, также они склонны к неоправданному риску.

В ходе исследования специалисты опросили более тысячи автовладельцев городов Алматы и Нур-Султан (бывшая Астана) в возрасте от 22 до 60 лет.

Зависит ли цвет автомобиля от характера владельца? Еще как! Исследование Белый цвет автомобиля в 2019 году по-прежнему остается на первом месте в России, но его популярность постепенно снижается, а вот бежевые и коричневые расцветки покупатели выбирают все чаще. Зависит ли цвет автомобиля от характера владельца? Еще как! Исследование

Главное, чтобы не получилось как в случае с владельцем Porsche Panamera из Гамбурга , который решил, что он неимоверно крут, и обтянул свой спорткар сияющей золотой пленкой. Полиция его порыва не оценила, постановив, что такой автомобиль небезопасен в дорожном потоке.



Фото: Depositphotos

Инфографика: Axalta