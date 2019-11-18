Многодетная мать посадила сына-дошкольника за руль

Самопиаром за счет собственных детей занялась, похоже, челнинская «яжемать» Агина Алтынбаева. Она решила посадить за руль своего 6-летнего сына и сняла видео, как он разгоняет авто до 130 километров в час.

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Скандально известная по своим постам в соцсетях Агина Алтынбаева вновь придумала, как привлечь внимание к своей персоне. Она разместила ролик, на котором ее шестилетний сын ведет автомобиль на трассе, причем спидометр показывает отметку в 130 км/ч. Женщина уже дала интервью радиостанции «Говорит Москва», рассказав, что сажает ребенка за руль не первый год. С ее слов, мальчик водит автомобиль с 4 лет.

Ни инспекторов ДПС, ни неприятностей на дороге женщина не боится. Она уверяет общественность, что ПДД нарушают все, и это не великий грех. «Мне, наоборот, за счастье, чтобы остановили и что-нибудь выписали», — это она уже отвечает Telegram-каналу Life Shot.

Более того, Алтынбаева уверена, что она не нарушает закон, а «обходит» его стороной.

«Яжемать» также показала скриншоты своей переписки с людьми, которые заявили, что ее дело о передаче руля ребенку находится в прокуратуре. Женщина уверяет, что очень хорошо знает ПДД, и в них нет указания на то, что детей сажать за руль нельзя. Сама она в роли инструктора чувствует себя вполне органично — ведь многодетная мать сдала на права с первого раза.

Истории, которые «распиарила» Алтынбаева

Впервые о ней узнали в 2015 году, когда она снялась в телепередаче «Мужское/женское» на Первом канале, где обсуждалась скандальная ситуация с подброшенным ей ребенком. В 2017 году с одним из ее детей случилась неприятность — ему зажало ногу эскалатором в торговом центре. Ребенок получил смещение костей ноги и многочисленные ушибы. В августе прошлого года 8-летний сын челнинки выпал из маршрутки и был госпитализирован с тяжелой травмой головы. Весной этого года Агина была оштрафована инспекторами ГИБДД за вождение автомобиля с ребенком на руках.

А эта мама повторила гримасу дочки и насмешила всех.

Фото: соцсети

Видео: YouTube