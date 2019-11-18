Фантазер: водитель научил свою машину говорить «спасибо» — журнал За рулем

Фантазер: водитель научил свою машину говорить «спасибо»

Оригинальным лайфхаком поделился житель Ярославля, тем самым призвав других водителей быть вежливыми на дороге.

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Находчивый владелец белого Мерседеса оборудовал свой автомобиль системой, способной благодарить других автовладельцев. К примеру, за то, что те пустили его в свой ряд. Стать самым вежливым на дороге ему помог автоматически открывающийся багажник.

Когда в очередной раз автомобиль пропускают на дороге, водитель нажимает кнопку в салоне, и багажник, открывшись, показывает листок с надписью «Спасибо!».

В Ярославле это приспособление произвело «вау»-эффект на участников дорожного движения. Видеоролик, демонстрирующий, как работает система «спасибо», продолжает набирать лайки.

Фото, видео: YouTube

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