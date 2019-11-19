Пьяная погоня со стрельбой попала на видео

Тест на знание ПДД — с подвохом (и не одним!)

Длительные поездки утомляют. Часто хочется остановиться, чтобы перевести дух и размяться. Вот только для остановки и стоянки есть определенные требования, не выполнив которые можно в лучшем случае попасть на штраф. В худшем такое пренебрежение может стать причиной аварии.