Пьяная погоня со стрельбой попала на видео — журнал За рулем

Пьяная погоня со стрельбой попала на видео

Чтобы остановить пьяного лихача, полицейским пришлось стрелять по колесам его автомобиля.

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В Тайшетском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного лихача, который пытался скрыться. В ходе погони полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Как выяснилось после задержания, нарушитель был пьян.

«Во время несения службы сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Nissan Teana, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Полицейские, включив на патрульном автомобиле специальную световую и звуковую сигнализацию, потребовали от автомобилиста остановить транспортное средство, но он проигнорировал законное требование и выехал за пределы города, увеличив при этом скорость движения, создавая аварийную обстановку», — говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области.

Действуя на основании закона «О полиции», один из инспекторов ДПС достал табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух. Водитель Ниссана на это никак не отреагировал. Тогда полицейский начал стрелять по колесам его машины. После того как заднее колесо было пробито, нарушитель был вынужден остановить машину, но сдаваться он не думал и попытался сбежать в лес. Это ему не удалось.

«Задержанным оказался 31-летний житель Чунского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и ч. 2 ст. 12.25 «Невыполнение требования об остановке транспортного средства». Автомобиль у мужчины изъят и помещен на спецстоянку.

Фото, видео: ГУ МВД по Иркутской области

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