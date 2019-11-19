Заправляться не выходя из машины и без смартфона? Пожалуйста!

Навигатор Яндекс.Авто с функцией оплаты топлива теперь применим на трех тысячах заправок.

Оплата топлива на АЗС без смартфона и не выходя из автомобиля стала возможной благодаря новой функции навигатора Яндекс.Авто, о которой рассказал директор по продажам компании Сергей Кириллов.

«В системе есть значок „Заправки“, который позволяет оплатить топливо не выходя из машины. Сейчас к сервису подключены 3000 АЗС по всей России, новые крупные сети: Татнефть и Shell», — объясняет Сергей Кириллов.

По словам директора по развитию бизнеса Яндекс.Такси Алексея Федотова, новая функция должна заменить смартфоны, которые водители крепят на центральную консоль. Ими неудобно пользоваться во время движения и они закрывают часть обзора, что неприемлемо с точки зрения безопасности дорожного движения. Бортовой компьютер Яндекс.Авто, который можно с гарантией установить практически в любой автомобиль, берет на себя все функции смартфона, вплоть до оплаты топлива, но без необходимости выходить из автомобиля, и при этом не портит эстетический вид салона, что особенно важно для такси.

Бортовой компьютер компании имеет ряд других полезных функций. Он может управлять не только музыкой или навигацией, но и включать подогревы сидений. Эти возможности персонализации можно предоставлять и пассажирам, вызвавшим такси, чтобы они сели в машину с уже теплым сиденьем и под любимую музыку. В компании подсчитали, что благодаря нововведению чаевые таксистов могут увеличить их заработок на 10–15%.

Сегодня подключить к интернету можно практически любой автомобиль.

Фото: Maarten van den Heuvel / Unsplash