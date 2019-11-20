Черный цвет автомобилей теряет популярность, уступая более веселым оттенкам, — эта тенденция наблюдается во всем мире.

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Генри Форд когда-то сказал знаменитую фразу: «Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный». Эти его слова не имели никакого отношения к стилю, как думают некоторые. Все сводилось к элементарной экономии при создании доступного народного автомобиля, каковым являлся Ford Model T в начале 20-го века.

Перенесемся в наше время — вы можете заказать автомобиль практически любого цвета или перекрасить его после покупки, либо обтянуть виниловой пленкой. Тем не менее немалое количество автовладельцев по-прежнему предпочитают черный цвет. Выбор Форда не был случайным — он дал покупателям то, что наиболее востребовано.

Однако популярность цветов в разные периоды меняется. Согласно отчету компании Axalta, выпускающей краски и автоэмали, черный уже давно не в приоритете у покупателей.

Исследование популярности разных цветов за 2019 год показало, что белый цвет по-прежнему доминирует, причем уже девятый год подряд. Его в текущем году выбрали 38% покупателей. Черный цвет выбирали 19% людей, а серый, занявший третье место, предпочли 13% автомобилистов. В эти три цвета, плюс серебристый, занявший четвертое место, были окрашены 80% автомобилей в мире, выпущенных в этом году.

В региональном отношении Северная Америка остается крупнейшим рынком сбыта автомобилей красного и синего цветов, в то время как россияне без ума от коричневых и бежевых машин. А в Европе сейчас самым популярным стал серый цвет, обойдя белый.

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Фото: ArtTower/Pixabay