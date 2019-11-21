ГАЗель им в помощь: сотрудники ГИБДД спасли людей из горящего дома

Наряд ДПС проезжал мимо, когда увидел, что горит дом. Полицейские быстро сориентировались и помогли выбраться всем жильцам многоквартирной двухэтажки.

Так уж повелось, что сотрудников ГИБДД замечают только в связи с негативными поступками. В этом случае, как это ни высокопарно прозвучит, полицейские проявили настоящий героизм, спасая людей из охваченного огнем дома.

Вчера в подмосковном Щелкове на улице Пионерской, 30/5 загорелся двухэтажный дом. Пожар вспыхнул на первом этаже, но дым и гарь быстро распространились по ветхой постройке, и в результате несколько человек не смогли выбраться со второго этажа здания. На счастье, мимо проезжали патрулировавшие территорию сотрудники ДПС ГИБДД «Щелковское» старшие лейтенанты Дмитрий Будычев и Игорь Помыткин. Они сообщили в экстренные службы и, не дожидаясь пожарных, стали помогать людям. На втором этаже горящего дома оказались заблокированы двое мужчин, они из окон просили о помощи. Полицейские не растерялись, остановили проезжавшую ГАЗель и поставили ее под окнами, чтобы погорельцы смогли выпрыгнуть на крышу.

Затем мужчины вывели из горящего здания остальных жителей, но на этом не успокоились и стали обходить квартиры, чтобы убедиться, что в горящем доме не осталось людей. Одна из дверей оказалась запертой, они ее выломали и обнаружили в комнате задыхавшегося мужчину в одном нижнем белье. Он спал, когда начался пожар, и поэтому не смог вовремя сообразить, что происходит. Его вывели из дома и усадили в патрульный автомобиль, чтобы он согрелся.

Жителям дома повезло, что рядом находились эти сотрудники полиции, которые быстро и грамотно эвакуировали жителей. Мы уверены, что руководство по достоинству оценит и вознаградит их поступок.

В прошлом году инспектору ГИБДД пришлось спасать из лап медведя беспечного молодого человека, который решил сделать селфи.



Видео: YouTube