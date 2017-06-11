Владелице Kia Picanto пришлось заплатить за дорожные работы 5 тыс. рублей

Женщине пришел штраф за неправильную парковку. Но она точно помнила, что автомобиль в этом месте не ставила.

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Москвичка в будни автомобиль практически не использует, а ставит его во дворе возле дома. Так было и в этот раз, но рабочим, перекладывавшим асфальт, машина помешала, и они передвинули ее на газон, возможно, даже перенесли на руках. Кто-то с помощью приложения «Помощник Москвы» пожаловался на нарушение правил парковки, и владелице выписали штраф в 5 тысяч рублей, пишет «Автоньюс». Автовладелица обратилась в Московскую административно-дорожную инспекцию (МАДИ), там ее попросили предоставить справку о перемещении машины.

В ГБУ «Жилищник района Кунцево» подтвердили, что в указанном месте действительно проводились работы, о которых жителей предупреждали (объявления были расклеены на щитах и информационные листовки положены под дворники). Но вот о перемещении конкретного автомобиля там ничего не известно. Участковый тоже не смог добыть данные с камер видеонаблюдения, информация там хранится всего пять дней. Таким образом, срок на обжалование был пропущен, и автомобилистке пришлось оплатить штраф.

Парадокс ситуации заключается в том, что сама владелица должна была доказывать, что нарушения она не совершала. В то время как на фото, приложенном к штрафу, явно видно, что люди в рабочей одежде ремонтируют асфальт в том месте, где ранее стояла машина. В результате сложилась ситуация, когда нарушение есть, а вины нет. Конечно, автовладелица вправе обратиться в суд, но не факт, что она его выиграет, да и судиться за 5 тысяч рублей желание у нее вряд ли возникнет.

Другая москвичка получила штрафов на 500 тысяч рублей, так как неожиданно оказалось, что за ней числится 17 неоплаченных штрафов.



Фото: depositphotos.com