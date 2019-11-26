Лучше всего обеспечена легковыми автомобилями не Москва — Самара! — журнал За рулем

Лучше всего обеспечена легковыми автомобилями не Москва — Самара!

Согласно рейтингу российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями, в среднем по России на тысячу человек приходится 306 машин.

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Согласно результатам исследования за шесть месяцев текущего года, наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями демонстрирует Самара, где каждый третий житель имеет автомобиль, показало исследование «Автостата». При парке чуть менее 400 тыс. единиц и населении порядка 1,2 млн человек в этом городе на тысячу жителей приходится 344 легковых автомобиля.

На втором месте Краснодар — 343 автомобиля на тысячу жителей, далее следует Санкт-Петербург с результатом 330 машин, Воронеж и Екатеринбург — 315 шт. на тысячу жителей у каждого. В десятку также вошли Казань — 305 шт., Красноярск — 296 шт., Москва лишь на восьмом месте — 293 штуки, Нижний Новгород — 290 авто, Уфа — 288. В Волгограде (263 шт.) и Перми (242 шт.) автомобиль есть у каждого четвертого жителя города.

Самая низкая обеспеченность автомобилями у жителей Ростова-на-Дону — 234 шт. на тысячу жителей.

В целом же автопарк России насчитывает 52,4 млн автомобилей, из которых 44,1 млн шт. (84%) — это легковые автомобили.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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