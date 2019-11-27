Во время презентации пикапа Tesla Cybertruck Илон Маск слишком много шутил про бестселлер Форда — пикап F-150, после чего устроил нечестный бой пикапов.

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Этот 16-секундный ролик показывает перетягивание каната двумя пикапами — новинкой Tesla Cybertruck и бестселлером Ford F-150. Пикап Теслы электрический, а пикап Форда оснащен двигателем внутреннего сгорания.

Но это состязание нельзя назвать честным. И дело не только в том, что электромоторы обладают огромным крутящим моментом, доступным с самых низов. Для состязания был выбран Ford в версии STX — это базовая комплектация пикапа. То есть противник Теслы имеет всего лишь 2,7-литровый двигатель EcoBoost V6 мощностью 325 л.с. и 542 Нм крутящего момента. При этом весит такой Форд от 2,75 до 3,2 тонн. Таким образом, Форд изначально был в проигрышном положении.

Зная склонность Маска к трюкам, автоэксперты предположили, что против самого скромного Ford F—150 Илон выставил самый мощный Cybertruck, оснащенный тремя электродвигателями и способный буксировать прицеп массой 6,35 тонны. Пока неизвестна масса самого пикапа Теслы, но благодаря тяжелым аккумуляторам, броне и большим размерам он должен весить гораздо больше своего противника.

В июле компания Ford выпустила видеоролик, в котором показан электрический прототип пикапа F-150, буксирующий более 450 тонн — несколько вагонов. В продажу этот автомобиль должен поступить в 2020 году, немного раньше, чем пикап Теслы. Вот тогда дуэль можно будет назвать честной.

Узнать больше о новом пикапе Теслы можно здесь.

Фото, видео: Youtube