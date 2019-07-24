Первое испытание электропикапа Ford: протащить 454-тонный прицеп

Прототип серийного электропикапа продемонстрировал свой потенциал на испытаниях в США.

Материалы по теме Ford инвестировал полмиллиарда в конкурента Tesla

Количество электромобилей растет не по дням, а по часам, и вскоре к ним присоединится еще один. Ford несколько месяцев назад объявил о работе над пикапом на батарейках, а сейчас показал первый прототип в деле.

Электромобили известны своей тягой, максимум которой подобная техника способна развивать мгновенно. Это и продемонстрировал предсерийный электрический пикап Ford F-150, который запрягли в 10 железнодорожных вагонов.

Двухэтажные вагоны загрузили 42 пикапами Ford F-150, что позволило увеличить общую массу «прицепа» до 1 000 000 фунтов (примерно 454 тонны). Но такой груз электропикап под управлением главного инженера проекта Ford F-150 Линды Чжан почти не заметил и легко стронул с места.

Перед дебютом модели на батарейках появится сначала гибридный вариант самой популярной модели Ford, а потом уже серийный электрический F-150 — его премьера ожидается через несколько лет.

В конце марта Ford объявил о решении покинуть российский рынок легковых автомобилей, при этом решено не консервировать закрываемые предприятия, а избавиться от них.





Фото, видео: Ford